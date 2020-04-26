Общество
РБКСобчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
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Политика
Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку
Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
REGNUM 22:13
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru 22:03
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru 16:36
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Здоровье
В Алтайском крае выявили еще 63 случая коронавируса
В Алтайском крае подтвтерждены еще 63 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших теперь составляет 215 человек, среди них 14 детей.
Алтапресс 00:41
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае
Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС 23:01
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Происшествия
В Бурятии 138 человек с коронавирусной инфекцией проходят лечение
В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
Происшествия
Киевские медики поставили на поток продажу новорожденных в Китай
Нацполиция Украины В Киеве сотрудники одной из клиник наладили схему по торговле младенцами - новорожденных за круглую сумму переправляли в Китай.
РЕН ТВ 15:25
Здоровье
Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили
Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 23 апреля в 13:53
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru вчера в 03:06
Экономика
Саудовская Аравия затянет пояса и займёт миллиарды: пандемия вынуждает
Саудовская Аравия может занять ещё 100 миллиардов риалов (26,6 миллиарда долларов) на внешних рынках в этом году, а общий долг королевства может достичь 220 млрд риалов ($ 58,5 млрд).
Евразия Daily 23 апреля в 02:23
Армия и оружие
В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США
В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия.
Военное дело вчера в 06:22
Экономика
MarketWatch (США): Россия больше всех теряет от обвала цен на нефть, и это — повод для беспокойства (MarketWatch)
Русские пустили в ход теории заговора, согласно которым США и Саудовская Аравия действуют вместе, сговорившись нанести сокрушительный удар по российской экономике, подорвав ее низкими ценами на энергоносители и сокращением рынков, но это предполагает, что любой заговор должен был бы снизить цены.
ИноСМИ 02:41
Авто
Автомобили Toyota останутся без мотора V8
В ближайшие три года компания Toyota прекратит выпуск атмосферного мотора V8 5.7, который устанавливается на внедорожники Land Cruiser 200, Lexus GX 460 и LX 570, и ряд других моделей.
Motor вчера в 10:06
Общество
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом
Общее число заболевших достигло 14 Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Республике Алтай, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19, в том числе у медицинского работника.
АМИТЕЛ 23 апреля в 13:20
Экономика
Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению
Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета вчера в 13:14