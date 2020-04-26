Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruСобчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке. Якобы она заинтересовалась этой отраслью еще в 2016 году, когда работники рыбокомбината «Островной» на острове Шикотан пожаловались президенту России на условия труда.
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Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

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REGNUMвчера в 11:10
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Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

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Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС

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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
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Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

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Случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в городской больнице Улан-Удэ, среди заразившихся есть и врачи скорой помощи, сообщает в воскресенье пресс-служба Минздрава Республики Бурятия.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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