Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок. Помимо самой телеведущей там присутствуют еще две блондинки – певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и светская дама Яна Расковалова.

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Общество В России могут провести «гаражную амнистию» В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".

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