Шоу-бизнес

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСобчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок. Помимо самой телеведущей там присутствуют еще две блондинки – певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и светская дама Яна Расковалова.
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