Сделка о покупке Ксенией Собчак долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), которые занимаются добычей краба, не состоится. Вместе с ней из сделки вышла и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Елена Соглаева.

С чего всё началось Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки. Ведомости 17:53