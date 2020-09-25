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EastRussia
EastRussia

Собчак отказалась от доли в крабовом бизнесе на Дальнем Востоке

Сделка о покупке Ксенией Собчак долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), которые занимаются добычей краба, не состоится. Вместе с ней из сделки вышла и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Елена Соглаева.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53
Подробнее о событии
Daily Storm

Собчак отказалась от покупки арестованного крабового бизнеса

Daily Storm01:14
Deita.ru

Собчак больше не крабовая королева

Deita.ru20:20
Коммерсантъ

Собчак и Соглаева отказались от покупки крабового бизнеса

Коммерсантъ22:36
URA.Ru

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

URA.Ru22:31
EastRussia

Собчак отказалась от доли в крабовом бизнесе на Дальнем Востоке

EastRussia21:45
Konkurent.ru

«Крабовая барыня» сдалась: крупная в рыбной отрасли сделка сорвалась

Konkurent.ru00:53
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Ведомости17:53

Собянин попросил пожилых москвичей по возможности не выходить из дома

«Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок», — написал он в своём блоге.
RT на русском01:14

Держатель российского воровского общака умер после избиения на зоне

Бывший держатель российского воровского общака, 45-летний Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах, как Каха Гальский, найден мертвым в омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Lenta.ru01:03

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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Apple выпустила новые версии iOS 14.0.1 и iPadOS 14.0.1

Ресурс 9to5Mac поделился полными примечаниями к выпуску обновления Apple iOS 14.0.1: Устранена проблема, которая могла привести к сбросу настроек браузера и почты по умолчанию после перезагрузки iPhone.
МИТвчера в 14:19

Правительство РФ решило обеспечить всех российских учителей планшетами

Планы правительства РФ по обеспечению всех учителей средних школ планшетными компьютерами озвучил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев на 24 сентября на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
ИА Красная Веснавчера в 07:16

Epic Games, Tinder и другие разработчики приложений создали коалицию

В заявлении подчеркивается, что разработчики выступают против монополизации рынка приложений, происходящей за счет того, что владельцы онлайн-магазинов отдают предпочтение программам собственного производства.
RuNews24.ru22:42
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

Куратором выставки стал Джанни Меркурио - специалист по американскому искусству, ранее курировавший музейные выставки Уорхола, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския, Джорджа Сегала, Роя Лихтенштейна и других художников.
ТАССвчера в 12:28
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Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму: расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий; недополученных относительно 2019 года доходов, "а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов".
РБК23:00