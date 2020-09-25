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РБК
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Газета «Ведомости» пишет, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Эхо Москвы02:34
URA.Ru

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

URA.Ru22:31
Дождь

Ксения Собчак отказалась от покупки крабовых компаний

Дождь02:21
Коммерсантъ

Собчак и Соглаева отказались от покупки крабового бизнеса

Коммерсантъ22:36
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

РБК02:24
Deita.ru

Собчак больше не крабовая королева

Deita.ru20:20
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Ведомости17:53

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