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Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53
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Телеканал 360°

СМИ: Собчак передумала покупать крабовый бизнес

Телеканал 360°03:38
Национальная служба новостей

«Вернула деньги». Собчак рассказала о неудаче с крабами

Национальная служба новостей03:39
URA.Ru

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

URA.Ru22:31
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

РБК02:24
Коммерсантъ

Собчак и Соглаева отказались от покупки крабового бизнеса

Коммерсантъ22:36
Эхо Москвы

Газета «Ведомости» пишет, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Эхо Москвы02:34
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Ведомости17:53

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Как полтора века назад: британский спецназ высадился у крымских границ

Боевые задачи на юго-востоке Николаевской области выполняют несколько сотен британских десантников, в том числе из элитного армейского подразделения Pathfinder Platoon (спецназ разведки, действующий за передовой линией фронта).
Труд17:10

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомостивчера в 01:40
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