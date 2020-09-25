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РБК
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53
Подробнее о событии
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

РБК02:24
Lenta.ru

Уголовные дела помешали Ксении Собчак торговать крабами

Lenta.ru04:13
Эхо Москвы

Газета «Ведомости» пишет, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Эхо Москвы02:34
Московский Комсомолец

Собчак передумала покупать крабовые компании

Московский Комсомолец04:38
Коммерсантъ

Собчак и Соглаева отказались от покупки крабового бизнеса

Коммерсантъ22:36
URA.Ru

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

URA.Ru22:31
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Ведомости17:53

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Туристические компании РФ пока не переходят на удаленный режим работы

Туристические компании России пока не получили рекомендации перейти на удаленный режим и продолжают работать в прежнем формате, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости05:54
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Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома

В связи в наступлением осенне-зимнего сезона и осложнением эпидситуации мэр Москвы Сергей Собянин призвал пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября.
Российская газета01:21
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