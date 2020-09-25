Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Собчак передумала покупать крабовые компании

Московский Комсомолец04:38
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Ведомости17:53
Эхо Москвы

Газета «Ведомости» пишет, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Эхо Москвы02:34
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

РБК02:24
Коммерсантъ

Собчак и Соглаева отказались от покупки крабового бизнеса

Коммерсантъ22:36
URA.Ru

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

URA.Ru22:31
Lenta.ru

Уголовные дела помешали Ксении Собчак торговать крабами

Lenta.ru04:13

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30

Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в Воронеже

Главный санитарный врач Воронежской области области Игорь Механтьев в четверг, 24 сентября во время заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 озвучил причины роста заболеваемости среди жителей региона в сентябре.
Kursk.com06:15
44

«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" провели пуски крылатых ракет в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
РИА Новости07:54

За сутки в Алтайском крае заболели коронавирусом 80 человек, 7 умерли

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 80 человек, включая двоих детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 33 пациента, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com01:58
1,1K

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
398

Генри Кавилл не снимется в «Лиге справедливости» Зака Снайдера

Британский актер Генри Кавилл, известный своей ролью Супермера, опроверг слухи о собственном участии в съемках дополнительных сцен, которые потребовались для создания режиссерской версии картины «Лига справедливости» Зака Снайдера.
RuNews24.ru07:58