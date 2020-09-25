Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Собчак передумала покупать крабовые компании

Московский Комсомолец04:38
Lenta.ru

Уголовные дела помешали Ксении Собчак торговать крабами

Lenta.ru04:13
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

РБК02:24
Эхо Москвы

Газета «Ведомости» пишет, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Эхо Москвы02:34
Коммерсантъ

Собчак и Соглаева отказались от покупки крабового бизнеса

Коммерсантъ22:36
URA.Ru

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

URA.Ru22:31
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Ведомости17:53

Резиденты Арктической зоны РФ на Ямале получат новые налоговые льготы

Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) установили льготный режим налогообложения для резидентов Арктической зоны РФ, реализующих инвестиционные проекты в туристической сфере и сфере услуг для населения.
ТАСС05:02

Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск, соответствующее сообщение появилось на личном сайте главы города.
РИА Новости01:34

Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
РИА Новости04:33
90

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
64

Родители школьников перечислили минусы дистанционного обучения в РФ

Дистанционное обучение увеличивает неравенство между учениками, так как школьники продолжают учебу, но не все из них занимаются самообразованием, а некоторые совсем перестают учиться, сообщили в центре компетенций в сфере онлайн-образования.
Народные новости03:09
381

IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина временно отстранена от участия в международных турнирах из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Ruposters.ruвчера в 11:52