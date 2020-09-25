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Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53
Подробнее о событии
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

РБК02:24
Телеканал 360°

СМИ: Собчак передумала покупать крабовый бизнес

Телеканал 360°03:38
Эхо Москвы

Газета «Ведомости» пишет, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Эхо Москвы02:34
Lenta.ru

Уголовные дела помешали Ксении Собчак торговать крабами

Lenta.ru04:13
Коммерсантъ

Собчак и Соглаева отказались от покупки крабового бизнеса

Коммерсантъ22:36
URA.Ru

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

URA.Ru22:31
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Ведомости17:53

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

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Интерфакс03:43

Оперштаб заявил о начале второй волны коронавируса в Томской области

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vtomske.ru03:15

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Лезги газетвчера в 05:31
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