Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53
Подробнее о событии
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

РБК02:24
Lenta.ru

Уголовные дела помешали Ксении Собчак торговать крабами

Lenta.ru04:13
Эхо Москвы

Газета «Ведомости» пишет, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Эхо Москвы02:34
Московский Комсомолец

Собчак передумала покупать крабовые компании

Московский Комсомолец04:38
Коммерсантъ

Собчак и Соглаева отказались от покупки крабового бизнеса

Коммерсантъ22:36
URA.Ru

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

URA.Ru22:31
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Ведомости17:53

В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

По информации организаторов, общая площадь экспозиции составляет около 2,5 тыс. кв. м. В одном из залов выставки расположен кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике.
В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»
ТАССвчера в 12:28
1

Белая назвала ложью показания Косаревой об убийстве младенца

Виталий Невар / Новый Калининград Обвиняемая по делу о гибели младенца в роддоме № 4 Елена Белая назвала показания своей бывшей подчиненной Татьяны Косаревой против нее "гнусной ложью", передает в пятницу, 25 сентября, из зала суда корреспондент "Нового Калининграда".
Новый Калининград.Ru06:03
5

Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок

Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости07:33
263

Следствие не забыло экс-банкира Гитиномагомеда Гаджимагомедова

По мнению следствия, Ильин и Оразов, совместно с главой дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомедом Гаджимагомедовым, получили эти деньги (45 млн рублей), взамен на одобрение крупного кредита на строительство «Завода строительных материалов» в Дагестане.
Черновик08:11

«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" провели пуски крылатых ракет в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
РИА Новости07:54
1