В Москве открылась выставка «Я, Энди Уорхол»

По информации организаторов, общая площадь экспозиции составляет около 2,5 тыс. кв. м. В одном из залов выставки расположен кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике.