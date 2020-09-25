Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК).В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Ведомости17:53
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Собчак передумала покупать крабовые компании

Московский Комсомолец04:38
Lenta.ru

Уголовные дела помешали Ксении Собчак торговать крабами

Lenta.ru04:13
URA.Ru

Собчак не сможет получить долю в крабовом бизнесе

URA.Ru22:31
РБК

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса

РБК02:24
Коммерсантъ

Собчак и Соглаева отказались от покупки крабового бизнеса

Коммерсантъ22:36
Эхо Москвы

Газета «Ведомости» пишет, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Эхо Москвы02:34
Ведомости

Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Ведомости17:53

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»
REGNUM05:14
19

В ФРГ напомнили об опасности антироссийских санкций для Европы

Как считает Альтмайер, санкции против России могут сильно ударить по деловым связям европейских и немецких компаний с Россией, поэтому необходимо «внимательно оценить необходимость их введения», сообщает Handelsblatt.
В ФРГ напомнили об опасности антироссийских санкций для Европы
Журналистская правда03:41
18

Барановская примерила свадебный наряд с крыльями «феи»

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» ведущей появилась серия свежих снимков, где та предстала в необычном образе — белоснежном свадебном платье с открытыми рукавами, дополнив образ полупрозрачными крыльями как у сказочной феи, прикрепленными к спине.
WomanHit.ru08:26

«Лейтон Ориент» присуждено техническое поражение в матче Кубка лиги

Лондонскому "Лейтон Ориент" присуждено техническое поражение в матче третьего раунда Кубка английской лиги против "Тоттенхэм Хотспур", на который команда четвертого по силе дивизиона английского футбола не смогла выйти из-за вспышки коронавируса в клубе, сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги (EFL).
РИА Новости06:33

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58

Гигантская крыса награждена медалью за обнаружение мин в Камбодже

Африканская гигантская крыса по кличке Магава была награждена престижной золотой медалью за свою работу по обнаружению наземных мин. За свою карьеру Магава обнаружил 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.
Российская газета00:31

Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок

Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости07:33
264