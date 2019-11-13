Шоу-бизнес

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСобчак ответила на критику Михалкова

На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Светская львица и режиссер зарегистрировали брак, обвенчались и закатили по этому случаю пышное празднование в сентябре.
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