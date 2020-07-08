Партия «Коммунисты России» требует проверить телеведущую, журналистку Ксению Собчак на связь с иностранной разведкой.

с чего всё началось

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак отреагировала на просьбу партии «Коммунисты России» проверить ее на возможные связи с разведкой Чехии, пишет «Газета.Ru». По словам журналистки, с Чешской Республикой ее связывает только любовь к традиционным для этой страны сладостям.

Собчак ответила на подозрения в связях с чешской разведкой

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