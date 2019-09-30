Ранее собеседник РБК, имеющий отношение к передаче «Пусть говорят», сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями. Источник РБК на телеканале опроверг данные о заморозке проекта.

Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом

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