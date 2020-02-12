Напомним, что вечером 10 февраля на Первом канале состоялась премьера шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», однако зрители разгромили передачу в соцсетях, поскольку посчитали, что в ней отсутствует новизна формата.

с чего всё началось

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток". Как передает портал "НьюИнформ", первый выпуск программы получился скандальным, ведь повесткой было выбрано громкое дело сестер Хачатурян.

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

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