Шоу-бизнес

РБКРБККсения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
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Хирург анализирует видео Собчак из больницы, чтобы определить, ринопластика или травма

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«У меня перелом носа»: Ксения Собчак показала лицо после операции

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Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом

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Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа

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Собчак сломала нос и попала в больницу

Lenta.ru09:34

Ксения Собчак сломала нос – видео

StarHit.ru10:05

Перелом или ринопластика? Пластический хирург о травме Собчак

Пятый канал09:53
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском 08:29
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Шоу-бизнес

Лолита через суд выселяет бывшего мужа

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская намерена через суд выселить из своей квартиры бывшего мужа Дмитрия Иванова.
НТВ 06:19
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Игры

Стало известно имя главного злодея в Marvel’s Avengers

Речь идет о появлении главного злодея в Marvel’s Avengers.
МИТ вчера в 15:46
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Армия и оружие

Су-57 снабдят новыми средствами поражения

Разработка ряда новых средств поражения для истребителей пятого поколения Су-57 завершена, еще часть новинок находится в стадии разработки.
BFM.ru вчера в 13:08
Кино

Раскрыты сроки выхода режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Сандра Дьюи, исполнительный директор корпорации WarnerMedia Entertainment, в которую входит HBO Max, рассказала журналу Variety о выходе долгожданной режиссерской версии блокбастера «Лига справедливости».
Киноафиша России вчера в 05:47
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Футбол

Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».
Metaratings 13:14
Общество

Граждане не торопятся в фитнесс-центры

Граждане не торопятся в фитнесс-центры В первые дни после снятия ограничений, действовавших во время режима самоизоляции на фоне пандемии COVID-19, в Москве заработало менее 60% фитнес-клубов.
Коммерсантъ 18:01
Общество

Госдума может установить право собственности на телефонные номера

Москва, 25 июня 2020, 07:19 — REGNUM Законопроект о праве собственности граждан на телефонные номера подготовили и намерены внести в Госдуму 25 июня депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов.
REGNUM 00:19
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Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
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Происшествия

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,4

РИА Новости 17:44
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Футбол

Клопп – первый немецкий тренер, который выиграл АПЛ

LiveResult.Ru 18:10
Общество

В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19.
Москва 24 15:57
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
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Общество

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
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Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
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Происшествия

В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
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Наука

Иммунная система матерей запоминает детей иммунологически

Оказалось, что иммунная система матерей запоминает детей иммунологически, этот процесс запускается уже во время первой беременности.
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Общество

Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области

В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
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Культура

Из «Клиники» удалили оскорбляющие темнокожих серии

Культуромания 13:05
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Технологии

Tele2 запустила тариф для геймеров

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Армия и оружие

«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?

Аргументы и Факты 11:42
Общество

Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок

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После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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