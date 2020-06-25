Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

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