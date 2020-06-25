Телеведущая Ксения Собчак подала в суд на немецкое издание Business insider за клевету. Об этом она сообщила в четверг, 25 июня, в своем Telegram-канале.

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

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