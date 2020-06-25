Общество
Вечерняя МоскваСобчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме
Телеведущая Ксения Собчак подала в суд на немецкое издание Business insider за клевету. Об этом она сообщила в четверг, 25 июня, в своем Telegram-канале.
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Собчак подает в суд на зарубежное издание за статью о ее отношении к чернокожим
Взгляд.рувчера в 20:13
Ксения Собчак заявила, что не простит немецкому изданию обвинений в расизме и подает в суд
Невские Новостивчера в 18:26
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Политика
У президента Киргизии не выявлено коронавируса
Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек.
Газета.Ru 02:35
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Футбол
«Уфа» прошла тестирование на COVID-19 перед матчем со «Спартаком»
"Уфа" в полном составе прошла тестирование на COVID-19 перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", результаты тестов у всей команды отрицательные, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Башкортостана в Twitter.
РИА Новости 04:24
Политика
США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану
Американские дипломаты в ООН призвали членов Совбеза продлить эмбарго на поставки оружия Ирану.
Вести.Ru 00:15
Технологии
Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4
На самые высокие суммы выплат могут рассчитывать те, кто найдет серьезные уязвимости в самой консоли.
Evo-rus.com 05:19
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество
Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе
В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 02:26
Экономика
«Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год
Объем дивидендных выплат составит 19,15 млрд рублей (или 39% чистой прибыли за прошлый год, равной 49,2 млрд рублей): 15,939 млрд рублей - на обыкновенные акции и 3,211 млрд рублей - на "префы".
Интерфакс 03:08
Космос
Астрономы дали название астероиду, ставшему целью эксперимента NASA
Диморф привлёк внимание астрономов в 2019 году, когда был выбран целью эксперимента NASA под названием DART (Double Asteroid Redirection Test, с англ. — проверка перенаправления двойного астероида).
REGNUM вчера в 09:05
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 23 июня в 05:26
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Общество
В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»
В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Наука
Названо условие победы коллективного иммунитета над коронавирусом
По словам профессора Фрэнка Болла (Frank Boll) из Ноттингемского университета, чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет.
Lenta.ru вчера в 06:59
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Авто
Производство автомобилей в Петербурге упало на 30%
В январе-мае 2020 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 110,9 тыс. легковых автомобилей – на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Автоновости дня 03:47
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Авто
Появились фото люксовой версии обновленного Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Экономика
Яркий спич глава Саяногорска посвятил правительству и РУСАЛу
Глава Саяногорска Михаил Валов сегодня с чувством и по делу выступил на публичных слушаниях по исполнению бюджета-2019.
ИА Хакасия 05:07
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22