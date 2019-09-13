Шоу-бизнес
РИА НовостиСобчак показала фото со свидетелями на свадьбе
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым. Снимок она опубликовала в Telegram. Со стороны невесты свидетелем стал художник и дизайнер Андрей Бартенев, со стороны жениха — журналист Андрей Колесников.
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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
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Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине
Администрация президент США Дональда Трампа разблокировала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям.
Ведомости вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном образе
В Instagram Собчак опубликовала фото в белом платье со шлейфом и отороченной кружевом фате и отметила, что готова к торжеству.
Телеканал Санкт-Петербург 05:21
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Somanyhorses 03:25
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Lenta.ru 07:20
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Армия и оружие
На Украине объяснили невозможность объявить войну России
Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.
Lenta.ru 09:04
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 11 сентября в 13:42
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Экономика
Греф выступил против нацпроектов
Греф призвал направить деньги, предусмотренные в бюджете для реализации нацпроектов, «на переизобретение, на создание новой модели в образовании, здравоохранении, в государственном управлении, правоохранении и в судебной системе».
Ведомости 05:48
Политика
Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
RT на русском 08:08
Недвижимость
ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8%
ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".
ТАСС 04:22
Авто
Новый концепткар Audi оснастят дронами вместо фар
На автосалоне во Франкфурте компания Audi представила концепцию электрического внедорожника с системой автономного управления 4 уровня, дорогу которому вместо фар будут освещать дроны.
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Происшествия
Новосибирцы ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае
Толчки заметили жители и работники офисов на верхних этажах. Землетрясение было зафиксировано в Горном Алтае в 11.15 13 сентября.
Сибкрай.ru 01:42
Происшествия
Воронежский пьяный общественник посадил малолетнего сына за руль
Член совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александр Филимонов может лишиться места в совете после проведения в отношении него проверки.
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На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Зеленский рассказал, как завершить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершить вооружённый конфликт в Донбассе можно только с помощью дипломатии.
RT на русском 03:27
Авто
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Китайский автогигант FAW представил новый флагманский кроссовер FAW Bestune T99.
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Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
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