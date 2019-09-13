Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым. Снимок она опубликовала в Telegram. Со стороны невесты свидетелем стал художник и дизайнер Андрей Бартенев, со стороны жениха — журналист Андрей Колесников.

Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Политика Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине Администрация президент США Дональда Трампа разблокировала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном образе В Instagram Собчак опубликовала фото в белом платье со шлейфом и отороченной кружевом фате и отметила, что готова к торжеству.

Авто Россия снизила ввозные пошлины для иномарок Россия уменьшила пошлины на ввоз иномарок в страну, тем самым закрыв свои обязательства перед ВТО.

Политика Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Общество Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Армия и оружие На Украине объяснили невозможность объявить войну России Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Экономика Греф выступил против нацпроектов Греф призвал направить деньги, предусмотренные в бюджете для реализации нацпроектов, «на переизобретение, на создание новой модели в образовании, здравоохранении, в государственном управлении, правоохранении и в судебной системе».

Политика Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.

Недвижимость ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8% ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".

Авто Новый концепткар Audi оснастят дронами вместо фар На автосалоне во Франкфурте компания Audi представила концепцию электрического внедорожника с системой автономного управления 4 уровня, дорогу которому вместо фар будут освещать дроны.

Происшествия Новосибирцы ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае Толчки заметили жители и работники офисов на верхних этажах. Землетрясение было зафиксировано в Горном Алтае в 11.15 13 сентября.

Происшествия Воронежский пьяный общественник посадил малолетнего сына за руль Член совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александр Филимонов может лишиться места в совете после проведения в отношении него проверки.

Экономика На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Политика Зеленский рассказал, как завершить конфликт в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершить вооружённый конфликт в Донбассе можно только с помощью дипломатии.

Авто FAW представил флагманский кроссовер Bestune T99 Китайский автогигант FAW представил новый флагманский кроссовер FAW Bestune T99.

Кино HBO готовит еще один приквел «Игры престолов» Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.

Политика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Происшествия Германия выдала России организовавшего налет на банк лидера ОПГ Германия экстрадировала в Россию предполагаемого организатора налета на банк, совершенного в Санкт-Петербурге в 2009 году.