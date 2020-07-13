Происшествия
Lenta.ruСобчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале
Телеведущая Ксения Собчак и оператор Сергей Ерженков обратились с Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело из-за нападения на их съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре «Спорительницы хлебов». Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.
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«Сегодня я — Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным, подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц в Среднеуральском женском монастыре 27 июня», — написала Собчак в своем телеграм-канале.Znak.com14:18
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