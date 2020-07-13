Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСобчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Телеведущая Ксения Собчак и оператор Сергей Ерженков обратились с Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело из-за нападения на их съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре «Спорительницы хлебов». Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось
«Сегодня я — Ксения Собчак и мой представитель Сергей Панченко, и Сергей Ерженков со своим представителем Сергеем Бадамшиным, подали заявление в приемную Следственного комитета России о совершении преступления по факту воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналиста соединенного с насилием над журналистом, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц в Среднеуральском женском монастыре 27 июня», — написала
 Собчак в своем телеграм-канале.
Znak.com14:18

Подробнее о событии

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в уральском монастыре

РБК15:33

Собчак требует СК возбудить дело из-за потасовки в Среднеуральском женском монастыре

Znak.com14:18

Ксения Собчак подала заявление в СК о возбуждении дела после конфликта в храме на Урале

ТАСС14:59

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Интерфакс14:52

Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале

РИА Новости14:44

Собчак требует возбудить уголовное дело после нападения в монастыре

Газета.Ru14:21

Собчак обратилась в СК после нападения в монастыре

URA.Ru15:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 20:02, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
5
Кино

В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей

В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
1
Происшествия

В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии

Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
Сахалин.Инфо 18:15
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за много лет спел на публике

Газета.Ru 09:11
59
Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
45
Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
21
Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
213
Политика

Bloomberg: США не прекратят привязку гонконгского доллара к американскому

Советники президента США Дональда Трампа рассмотрели возможность принятия мер с целью прекращения привязки гонконгского доллара к американскому, но в итоге отказались от них.
ТАСС 19:53
Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
7
Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
6,6K
Общество

В Калифорнии из-за коронавируса восстанавливают санитарные ограничения

Штат Калифорния, США, 14 июля 2020, 00:29 — REGNUM В штате Калифорния в США из-за всплеска распространения коронавируса восстанавливают ряд отменённых ранее санитарных ограничений.
REGNUM 17:29
3
Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news 18:31
5
Общество

Российские стюардессы составили портрет идеального пассажира

Рамблер 03:22
Космос

США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны

Discover24 11 июля в 04:23
17
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
594
Космос

Астрономы открыли во Вселенной неизвестный ранее источник углерода

TV BRICS 11 июля в 08:16
Космос

Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

РБК 15:51
672
Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Здоровье

Еще 350 коек для больных коронавирусом сократили в Воронежской области

Полное обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения больных COVID-19, провели в Новоусманской, Семилукскской и Грибановской районных больницах.
Полиграф.Медиа 10:46
6
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
675
Гаджеты

Apple поплатилась миллиардом долларов, поскольку не купила у Samsung обещанное количество OLED-панелей

По словам аналитиков Display Supply Chain Consultants, во втором квартале 2020 года Apple заплатила Samsung около $950 млн в качестве компенсации за то, что объёмы закупок панелей OLED оказались существенно ниже заявленных в прежних договорённостях между двумя компаниями.
3DNews 17:19
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
1
Политика

Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что подготовил «небольшой сюрприз» для российского телеведущего Владимира Соловьева.
Взгляд.ру 08:49
18
Общество

Уже не на детей. Россиянам готовят новую единовременную выплату от ПФР

Новую единовременную денежную выплату подготовили для российских граждан.
Primpress.ru 15:30
Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
304
Общество

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 16:27
1,3K
Экономика

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США.
ТАСС 15:22
19
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
39
Политика

Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН.
Lenta.ru 19:21
Как работают Яндекс.Новости?
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырьБольше новостей по теме
Главное