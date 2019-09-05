Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма. Запись интервью была опубликована на официальном канале YouTube «Радио НВ».

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Армия и оружие В Сирии погибли трое российских офицеров В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

Гаджеты До конца года Western Digital начнёт поставки HDD объёмом 20 ТБ Если раньше покорением очередной планки объёма накопителя пользователи бросались покупать новые модели, сегодня большинство даже не знает, какой максимальный объём у потребительских HDD.

Армия и оружие МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Политика Абэ предложил Путину заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.

Политика Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.

Технологии В России планируют создать систему учета интернет-пользователей Ресурс «Ведомости» сообщает, что администрация президента рассматривает вопрос о создании системы учета просмотра контента и рекламы в рунете.

Экономика Россиян предупредили о риске роста цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 20 человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло 20, сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.

Экономика Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Общество В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.

Политика МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.

Общество Скворцова оценила закон о продаже алкоголя с 21 года Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.

Происшествия Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Политика МИД Украины возмутился высказыванием венгерского чиновника Министерство иностранных дел Украины вызвало временную поверенную в делах Венгрии на Украине Кристину Марфи и выразило ей протест в связи с высказыванием госсекретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, сообщили 4 сентября в пресс-службе МИД Украины.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.