Политика
Lenta.ruСобчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом ее спросили журналисты радиостанции «Новое время», запись эфира опубликована в YouTube. Журналистка приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код».
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Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Происшествия
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
RT на русском 05:41
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
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Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
Вокруг ТВ 04:17
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Дастин Порье провели официальную дуэль взглядов.
Чемпионат 05:40
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Общество
Получивший поздравление Путина школьник поступил в лицей Петербурга
Школьник из Улан-Удэ Андрей Мешков, которого с победой в чемпионате мира WorldSkills в компетенции «Сетевое и системное администрирование» поздравил президент России Владимир Путин, поступил в физико-математический лицей Петербурга, рассказала мать мальчика Марина Цыбикова.
Взгляд.ру 05:37
Политика
Путин считает странным, что Япония не даёт визы крымчанам
Президенту России показалось странным, что Япония не выдаёт визы жителям Крыма.
Крым 24 05:31
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Политика
Минск и Москва подпишут документы по интеграции к 8 декабря
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что программные документы по интеграции Белоруссии и России будут подписаны к 8 декабря, несмотря на остающиеся спорные вопросы.
ТАСС 04:20
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Музыка
Автор хитов Майкла Джексона и Бейонсе погиб в автокатастрофе
Музыкант и автор песен ЛаШон Дэниелс погиб в автокатастрофе. Об этом его супруга Эйприл сообщила в Instagram.
Lenta.ru 03:56
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости 03 сентября в 03:43
Армия и оружие
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Lenta.ru вчера в 13:57
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Культура
Пол Маккартни выпустил книжку для детей
Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей о приключениях дедушки и его четырех внуков.
Интерфакс 03:56
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Общество
Скворцова не исключила переход на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю может быть воплощен в жизнь.
iReactor 02:27
Кино
Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»
Культуромания 04:57