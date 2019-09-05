Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом ее спросили журналисты радиостанции «Новое время», запись эфира опубликована в YouTube. Журналистка приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код».

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

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