Общество
REGNUMСобчак пригрозила судом изданию Business Insider
По словам телеведущей, издание оклеветало её, обвинив в расизме. Оно выпустило статью под заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми».
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Собчак подает в суд на зарубежное издание за статью о ее отношении к чернокожим
Взгляд.рувчера в 20:13
Ксения Собчак заявила, что не простит немецкому изданию обвинений в расизме и подает в суд
Невские Новостивчера в 18:26
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Кино
Вышел трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна»
Inc-news.ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна: «завидовать там нечему»
Московский Комсомолец 01:52
Футбол
Гендиректор «Локомотива» ответил на критику Семина
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал критику бывшего главного тренера Юрия Семина.
Газета.Ru 23 июня в 11:14
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 61 случай заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, из них 32 человека проходят лечение в медучреждениях региона, 29 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
ИА Красная Весна 04:03
Общество
В России выявлено 7113 новых случаев заболевания коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировано 7113 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 03:31
Общество
В Москве началось электронное голосование по поправкам в Конституцию
Ожидается, что в электронном голосовании примут участие более 1 млн 50 тысяч жителей Москвы.
Информационный центр Правительства Москвы 04:15
Политика
Президента Косово обвинили в военных преступлениях 1990-х годов
После начала войны НАТО против Югославии создал свое правительство, в котором стал премьер-министром, однако президентом уже не контролировавшегося сербскими властями Косово стал только в 2016 году.
Новые Известия вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
РИА Новости 23 июня в 21:45
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
Происшествия
В Иркутской области подросток погиб при дорожных работах
Возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Российская газета 04:18
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Общество
В Екатеринбурге умер известный врач-хирург
REGNUM 02:38
Общество
Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность
Эксперты опасаются, что принятие проекта приведет к росту мошенничества и дальнейшему росту цен на "красивые" номера, которые и так достигают 1 млн руб. Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили поправки к ст. 45 закона "О связи", следует из законопроекта, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:14
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings вчера в 15:14
Общество
В Татарстане подтвердили 40 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Татарстане зафиксированы 40 новых случаев COVID-19, все контактные.
Коммерсантъ Казань 03:46
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Футбол
«Ювентус» согласовал с «Барселоной» трансфер Артура за € 80 млн
Чемпионат 23 июня в 11:21
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Политика
Медведев одним из первых очно проголосовал по поправкам в конституцию
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев одним из первых принял участие в очном голосовании по поправкам к конституции.
ТАСС 02:22
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
Экономика
ВЭБ.РФ помогает реализации транспортной реформы
В настоящее время ВЭБ.РФ участвует в разработке и реализации комплексных программ модернизации общественного транспорта в городах России.
Lenta.ru 02:38
Экономика
Саратовский завод РМК может прекратить деятельность уже в июле
Саратовский завод резервуарных металлоконструкций (АО «АП РМК») может прекратить свою деятельность уже в июле из-за больших долгов.
Четвертая Власть 04:00
Общество
Темпы распространения коронавируса в США рванули вверх
Как сообщает издание The New York Times, в США зарегистрировано больше 35 000 случаев заражения коронавирусом.
Live24 02:22
Экономика
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Здоровье
Еще 73 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 73 случая заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 22 июня в 04:26
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
В 2022 и 2023 годах федеральный трансферт бюджету ПФР, как следует из проекта, составит 4,3 трлн руб. ежегодно, а его доля в общих доходах ПФР будет превышать 40%.
РБК вчера в 17:06
Наука
Разработано устройство для мониторинга здоровья по поту
ToDay News Ufa вчера в 05:33