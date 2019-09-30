Культура

URA.RuURA.RuСобчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием. По мнению Собчак, причина того, что программа не вышла в эфир, не связана с финансовым вопросом.
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Собчак ответила на «заморозку передачи» с ее участием на «Первом канале»

Тогда в разговоре с РБК представитель «Первого канала» на вопрос о замене ведущего телепрограммы на Собчак посоветовал следить за эфиром. Программу "Пусть говорят" с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов. После его ухода на «Россию 1» передачу начал вести Дмитрий Борисов.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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