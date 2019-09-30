Культура
URA.RuСобчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием. По мнению Собчак, причина того, что программа не вышла в эфир, не связана с финансовым вопросом.
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с чего всё началось
Тогда в разговоре с РБК представитель «Первого канала» на вопрос о замене ведущего телепрограммы на Собчак посоветовал следить за эфиром. Программу "Пусть говорят" с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов. После его ухода на «Россию 1» передачу начал вести Дмитрий Борисов.РБК06:10
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
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