Тогда в разговоре с РБК представитель «Первого канала» на вопрос о замене ведущего телепрограммы на Собчак посоветовал следить за эфиром. Программу "Пусть говорят" с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов. После его ухода на «Россию 1» передачу начал вести Дмитрий Борисов.

с чего всё началось

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием. По мнению Собчак, причина того, что программа не вышла в эфир, не связана с финансовым вопросом.

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

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