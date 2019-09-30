Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием. По мнению Собчак, причина того, что программа не вышла в эфир, не связана с финансовым вопросом.

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

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