Культура
URA.RuСобчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием. По мнению Собчак, причина того, что программа не вышла в эфир, не связана с финансовым вопросом.
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Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Политика
В правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора
Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 23:50
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Политика
Курц объявил о победе своей партии на выборах в Австрии
REGNUM вчера в 14:18
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением
Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Происшествия
В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году «корабль-призрак»
В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson.
Российская газета 07:40
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Гаджеты
Приложение YouTube Music предустановят на все новые Android-смартфоны
YouTube Music заменит более старое приложение Google Play Music в пакете программ GApps, устанавливаемом по умолчанию на все новые Andoird-смартфоны.
REGNUM 28 сентября в 09:02
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Экономика
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей
Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:21
Происшествия
На Кубани мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой в шею
По предварительным данным, 33-летний мужчина зашел в кабинет начальных классов, где ранил себя ножовкой в область шеи.
РБК 07:01
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Культура
Создатель сериала «Тайны следствия» подал иски к Гусинскому
Студия «Панорама», снявшая сериалы «Ментовские войны» и «Тайны следствия», подала серию исков к Владимиру Гусинскому в Арбитражный суд Москвы.
Известия 08:26
Гаджеты
Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)
Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK 05:03
Космос
Вместе со ставропольцем Скрипочкой на МКС впервые полетел араб
Группа проведет на МКС 187 суток, сообщает ТАСС.
Кавказ Пост 27 сентября в 03:40
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17
Энергетика
«Мы подходим к пику добычи»: WSJ рассказала о замедлении сланцевого бума в США
Газета отмечает, что добыча нефти в США за первое полугодие увеличилась менее чем на 1%. В прошлом году за тот же период она возросла на 7%.
Forbes 07:07
Политика
Депутаты Рады прибыли на сессию ПАСЕ вопреки отказу Украины от работы
Депутаты Верховной рады от Украины прибыли на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на официальный отказ новой делегации Украины от участия в заседаниях.
РБК 05:56
Происшествия
Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы
Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
ТАСС 04:26
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Культура
22 игры с высшей оценкой от Игромании. За всю историю журнала и сайта
Неудивительно, что за долгие годы высший балл от «Игромании» получила только одна такая игра.
Игромания.ру 04:00
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° 07:49
Футбол
Фанаты «Андерлехта» требуют отставки Компани
Разъяренные фанаты «Андерлехта» требуют отставки тренера команды Венсана Компани после очередного неудачного матча в исполнении любимого клуба, сообщает The Sun.
Sport24.ru 07:21
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39