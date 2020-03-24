Общество
Gazeta.SPbСобчак раскритиковала действия Центробанка во время пандемии
Ксения Собчак прокомментировала меры, которые Центробанк России порекомендовал соблюдать во время распространения коронавируса. Так, кредитные организации просят ввести ограничения на выдачу наличных в банкоматах. Телеведущая не понимает, для чего это делается и как это связано с пандемией.
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Центробанк ответил на критику Собчак об ограничении наличных в банкоматах
Телеканал 360°вчера в 14:28
Собчак назвала Центробанк сумасшедшим из-за ограничения на выдачу наличных
Реальное времявчера в 12:13
Ксения Собчак возмутилась решением ЦБ об ограничении выдачи наличных через банкоматы
Территория новостейвчера в 06:17
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Транспорт
Загруженность московского метро упала на 44%
"По состоянию на 10:00 среду пассажиропоток метрополитена и Московского центрального кольца снизился на 44%, наземного общественного транспорта - на 32%, пригородных электричек - на 32%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Политика
Премьер Украины сообщил о планах ввести в стране режим ЧС
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируется введение режима чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Авто
Компания Hyundai сократила гарантию на модели Hyundai Creta и Solaris
Популярная в России марка Hyundai представила измененные условия заводской гарантии на рестайлинговые седан Creta и кроссовер Solaris.
Общество
В Запорожье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Власти украинского города Запорожье объявили о введении режима чрезвычайной ситуации для недопущения распространения коронавирусной инфекции, решение вступает в силу в среду с 14.00 (15.00 мск).
Кино
Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Экономика
Российские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве
Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
Происшествия
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку
Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Общество
Фонды Alibaba и Джека Ма передали России медицинские маски
Благотворительный фонд Alibaba – Alibaba Foundation – и Фонд Джека Ма, одного из основателей китайского интернет-гиганта, доставили в Россию груз медицинских товаров для борьбы с распространением COVID-19, говорится в сообщении Alibaba и ее логистической компании «Цайняо».
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Армия и оружие
Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом
Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Нефть марки WTI подорожала на 5%
По состоянию на 4.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 5% - до 25,21 доллара за баррель.
Авто
Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Серьезные коррективы в жизнь россиян внес коронавирус. Индексация пенсий С 1 апреля у россиян вырастут пенсии.
Общество
Собянин объявил о закрытии библиотек и кинотеатров в Москве
Глава столицы потребовал закрыть кинотеатры, детские развлекательные центры, а также игровые комнаты.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Политика
Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам
Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
Футбол
ЦСКА рассчитался за Головина парой сеток и мешком мячей
Экс-руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, как перешел в команду Александр Головин, выступающий в данный момент в «Монако», передает «Р-Споpт».
Единоборства
Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA.
Финансы
Курс доллара упал ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.