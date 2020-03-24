Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbСобчак раскритиковала действия Центробанка во время пандемии

Ксения Собчак прокомментировала меры, которые Центробанк России порекомендовал соблюдать во время распространения коронавируса. Так, кредитные организации просят ввести ограничения на выдачу наличных в банкоматах. Телеведущая не понимает, для чего это делается и как это связано с пандемией.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

«Ненавижу»: Собчак разнесла экономическую политику властей России

Московский Комсомолецвчера в 05:50

"Центробанк сошёл с ума?" Собчак не поняла смысла в ограничении на выдачу наличных людям

Царьградвчера в 05:35

Собчак увидела признаки сумасшествия в действиях Центробанка

Lenta.ruвчера в 11:02

Центробанк ответил на критику Собчак об ограничении наличных в банкоматах

Телеканал 360°вчера в 14:28

Собчак назвала Центробанк сумасшедшим из-за ограничения на выдачу наличных

Реальное времявчера в 12:13

Ксения Собчак возмутилась решением ЦБ об ограничении выдачи наличных через банкоматы

Территория новостейвчера в 06:17

Собчак раскритиковала действия Центробанка во время пандемии

Gazeta.SPbвчера в 13:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Транспорт

Загруженность московского метро упала на 44%

"По состоянию на 10:00 среду пассажиропоток метрополитена и Московского центрального кольца снизился на 44%, наземного общественного транспорта - на 32%, пригородных электричек - на 32%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Интерфакс 05:55
Политика

Премьер Украины сообщил о планах ввести в стране режим ЧС

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируется введение режима чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:34
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru 06:15
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Авто

Компания Hyundai сократила гарантию на модели Hyundai Creta и Solaris

Популярная в России марка Hyundai представила измененные условия заводской гарантии на рестайлинговые седан Creta и кроссовер Solaris.
CarsWeek.ru 07:00
Общество

В Запорожье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Власти украинского города Запорожье объявили о введении режима чрезвычайной ситуации для недопущения распространения коронавирусной инфекции, решение вступает в силу в среду с 14.00 (15.00 мск).
РИА Новости 06:32
Кино

Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Комсомольская правда 04:53
Экономика

Российские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве

Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
Моллы.Ru 07:11
Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Российская газета 07:35
Общество

Фонды Alibaba и Джека Ма передали России медицинские маски

Благотворительный фонд Alibaba – Alibaba Foundation – и Фонд Джека Ма, одного из основателей китайского интернет-гиганта, доставили в Россию груз медицинских товаров для борьбы с распространением COVID-19, говорится в сообщении Alibaba и ее логистической компании «Цайняо».
Ведомости 03:00
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Uznayvse.ru 01:53
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Газета.Ru 02:54
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Армия и оружие

Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом

Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Москва 24 07:29
Энергетика

Нефть марки WTI подорожала на 5%

По состоянию на 4.45 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 5% - до 25,21 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 21:59
Авто

Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон

Автоновости дня вчера в 02:14
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Серьезные коррективы в жизнь россиян внес коронавирус. Индексация пенсий С 1 апреля у россиян вырастут пенсии.
Вести.Ru 04:39
Общество

Собянин объявил о закрытии библиотек и кинотеатров в Москве

Глава столицы потребовал закрыть кинотеатры, детские развлекательные центры, а также игровые комнаты.
Московский Комсомолец 07:31
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Футбол

ЦСКА рассчитался за Головина парой сеток и мешком мячей

Экс-руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, как перешел в команду Александр Головин, выступающий в данный момент в «Монако», передает «Р-Споpт».
ProstoProSport 05:49
Единоборства

Емельяненко предложил бой с Шлеменко по правилам MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по правилам MMA.
Известия 05:35
Финансы

Курс доллара упал ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Известия 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное