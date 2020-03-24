Ксения Собчак прокомментировала меры, которые Центробанк России порекомендовал соблюдать во время распространения коронавируса. Так, кредитные организации просят ввести ограничения на выдачу наличных в банкоматах. Телеведущая не понимает, для чего это делается и как это связано с пандемией.

Собчак раскритиковала действия Центробанка во время пандемии

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