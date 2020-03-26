Коронавирус
РБКСобчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой
Член Совета Федерации Людмила Нарусова действительно госпитализирована в инфекционную больницу в Коммунарке, где она проходит курс лечения от вирусной пневмонии. Об этом в своем Telegram-канале рассказала ее дочь, телеведущая Ксения Собчак.
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с чего всё началось
Сенатор Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, поскольку общалась с людьми, приехавшими из-за границы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.РИА Новости02:31
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Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Общество
Сенат США утвердил беспрецедентный пакет мер поддержки
Законопроект, поместившийся "всего лишь" на 880 страницах, предусматривает, в частности, прямые выплаты финансовой помощи гражданам.
Театры
Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького
Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Российские военные рассказали об «ошарашенных» гуманитарной помощью итальянцах
Общество
Путин заявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля
Неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей.
Общество
В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе
Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Общество
В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином
Общество
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
На Украине ждут катастрофическое число жертв коронавируса
Число жертв коронавируса на Украине может быть катастрофическим, считает глава Минздрава страны Илья Емец, отметив, что сейчас «кое-кто» мешает работе по борьбе с вирусом, но не уточнил, кто именно.
Общество
Собянин заявил о беспрецедентных в истории Москвы ограничениях
«Введённые сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека», — говорится в заявлении мэра на его сайте.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Общество
Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе
Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Здоровье
Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с коронавирусом в стране
Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
Культура
Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Авто
УАЗ сертифицировал УАЗ «Пикап» с «автоматом»
Политика
Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
Вспышка коронавируса произошла в украинской Нацгвардии
Трех украинских нацгвардейцев отправили на карантин в госпиталь города Константиновка. Об этом пишут украинские Telegram-каналы.
Общество
Путин: ситуация с коронавирусом точно изменится к лучшему
ПУТИН: СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ ТОЧНО ИЗМЕНИТСЯ К ЛУЧШЕМУ, ВОПРОС - В СРОКАХ РИА НОВОСТИ
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море
Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Политика
Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой
Поездка президента России Владимира Путина в расположенный в Коммунарке медицинский центр для пациентов с подозрением на коронавирус не была инсценировкой.
Гаджеты
Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии
Компания Apple допускает возможность переноса запуска своего нового смартфона, способного работать с мобильными сетями пятого поколения - iPhone 5G - на фоне пандемии COVID-19.