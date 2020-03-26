Сенатор Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, поскольку общалась с людьми, приехавшими из-за границы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

с чего всё началось

Член Совета Федерации Людмила Нарусова действительно госпитализирована в инфекционную больницу в Коммунарке, где она проходит курс лечения от вирусной пневмонии. Об этом в своем Telegram-канале рассказала ее дочь, телеведущая Ксения Собчак.

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