Коронавирус

РБКРБКСобчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой

Член Совета Федерации Людмила Нарусова действительно госпитализирована в инфекционную больницу в Коммунарке, где она проходит курс лечения от вирусной пневмонии. Об этом в своем Telegram-канале рассказала ее дочь, телеведущая Ксения Собчак.
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с чего всё началось

В Совфеде объяснили решение Нарусовой самоизолироваться

Сенатор Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, поскольку общалась с людьми, приехавшими из-за границы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
РИА Новости02:31

Подробнее о событии

Собчак подтвердила отрицательный тест на коронавирус у сенатора Нарусовой

Интерфакс04:47

Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой

РБК05:41

Сенатору Нарусовой сделали тест на коронавирус

РЕН ТВ03:15

Людмиле Нарусовой в больнице в Коммунарке поставили диагноз «вирусная пневмония»

ТАСС04:53

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости03:10

"Пока вирусная пневмония...": Собчак рассказала, как её мама оказалась в Коммунарке

Царьград04:05

«Берегите родителей!» — Собчак сообщила о результатах теста матери на COVID-19

Пятый канал04:48
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Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Здоровье

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:06
Общество

Сенат США утвердил беспрецедентный пакет мер поддержки

Законопроект, поместившийся "всего лишь" на 880 страницах, предусматривает, в частности, прямые выплаты финансовой помощи гражданам.
Вести.Ru 00:39
Театры

Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького

Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 04:52
Армия и оружие

Российские военные рассказали об «ошарашенных» гуманитарной помощью итальянцах

ФАН вчера в 16:17
Общество

Путин заявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля

Неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей.
Pressa40 вчера в 10:26
Общество

В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе

Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
REGNUM 02:58
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Общество

В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином

Говорит Москва вчера в 13:54
Общество

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Политика

На Украине ждут катастрофическое число жертв коронавируса

Число жертв коронавируса на Украине может быть катастрофическим, считает глава Минздрава страны Илья Емец, отметив, что сейчас «кое-кто» мешает работе по борьбе с вирусом, но не уточнил, кто именно.
Евразия Daily вчера в 20:47
Общество

Собянин заявил о беспрецедентных в истории Москвы ограничениях

«Введённые сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека», — говорится в заявлении мэра на его сайте.
RT на русском 04:32
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 24 марта в 17:03
Общество

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru 03:02
Общество

Rambler попросил сотрудников продолжить работу на выходной неделе

Rambler Group попросила сотрудников не прекращать работать на выходной неделе; при этом журналисты изданий, принадлежащих медиахолдингу, продолжат работу в удаленном режиме.
РИА Новости 06:04
Происшествия

Жителя Петербурга подозревают в убийстве собственных родителей

Gazeta.SPb 03:53
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Здоровье

Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с коронавирусом в стране

Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 06:08
Культура

Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»

ИА InterMedia 24 марта в 03:21
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Авто

УАЗ сертифицировал УАЗ «Пикап» с «автоматом»

Автоновости дня вчера в 09:46
Политика

Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.
Известия 05:04
Армия и оружие

Вспышка коронавируса произошла в украинской Нацгвардии

Трех украинских нацгвардейцев отправили на карантин в госпиталь города Константиновка. Об этом пишут украинские Telegram-каналы.
ФАН вчера в 11:01
Общество

Путин: ситуация с коронавирусом точно изменится к лучшему

ПУТИН: СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ ТОЧНО ИЗМЕНИТСЯ К ЛУЧШЕМУ, ВОПРОС - В СРОКАХ РИА НОВОСТИ
РИА Новости 06:20
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News 03:57
Политика

Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой

Поездка президента России Владимира Путина в расположенный в Коммунарке медицинский центр для пациентов с подозрением на коронавирус не была инсценировкой.
ТАСС 06:10
Гаджеты

Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии

Компания Apple допускает возможность переноса запуска своего нового смартфона, способного работать с мобильными сетями пятого поколения - iPhone 5G - на фоне пандемии COVID-19.
Инфорос 04:07
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Людмила Нарусова
Российский депутат
Российский сенатор и политический деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тывы с 8 октября 2002 года.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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