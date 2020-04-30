Общество
Актуальные НовостиСобчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным
Ксения Собчак отключилась во время прямого эфира с телеведущим Владимиром Соловьевым, когда он начал выяснять отношения с Олегом Кашиным. Эта беседа обнародована на YouTube. Кашин присоединился к разговору Ксении Собчак и Владимира Соловьева на 51-й минуте.
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с чего всё началось
К прямому эфиру подключился ведущий Радио «Комсомольской правды» Олег Кашин. Тут между Соловьевым и Кашиным случилась перебранка. Пока журналисты ругались, Собчак сбежала с эфира - отключила видео-связь.Комсомольская правдавчера в 17:32
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