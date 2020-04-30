Общество

Актуальные НовостиАктуальные НовостиСобчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным

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Ксения Собчак отключилась во время прямого эфира с телеведущим Владимиром Соловьевым, когда он начал выяснять отношения с Олегом Кашиным. Эта беседа обнародована на YouTube. Кашин присоединился к разговору Ксении Собчак и Владимира Соловьева на 51-й минуте.
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с чего всё началось

«Она испугалась!» Собчак сбежала с интервью Соловьева

К прямому эфиру подключился ведущий Радио «Комсомольской правды» Олег Кашин. Тут между Соловьевым и Кашиным случилась перебранка. Пока журналисты ругались, Собчак сбежала с эфира - отключила видео-связь.
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Русский политический журналист, публицист, обозреватель и писатель. Ведущий программы «Кашин.Гуру» на телеканале «Дождь» и авторской колонки в издании Republic.
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Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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