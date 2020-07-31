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Южный Федеральный
Южный Федеральный

Собчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях

Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами. Так она высказалась о тех людях, которые хранят свои сбережения внутри страны в рублях.В источнике
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Комсомольская правда

"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян

Комсомольская правдавчера в 09:24
Росбалт

Собчак обозвала идиотами людей, хранящих деньги в рублях

Росбалтвчера в 06:07
URA.Ru

Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

URA.Ruвчера в 05:23
Lenta.ru

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ruвчера в 05:53
Московский Комсомолец

Собчак назвала идиотами россиян, хранящих деньги в рублях

Московский Комсомолецвчера в 05:25
Национальная служба новостей

Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях

Национальная служба новостейвчера в 05:56
Царьград

"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков

Царьградвчера в 04:54
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Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — цитирует агентство IRNA слова Мусави.
Известиявчера в 16:45
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В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия19:35
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«В духе Бабченко»: Расстрел авторитета Мазура под Полтавой был инсценировкой

Инцидент с расстрелом машины 35-летнего криминального авторитета Александра Мазура на трассе возле города Пирятина Полтавской области оказался инсценировкой Департамента стратегических расследований Нацполиции.
ИА Новороссиявчера в 10:50

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБКвчера в 10:11
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Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с дракой депутатов КПРФ и ЕР

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится в сообщении.
ИА Красная Веснавчера в 09:33
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