Собчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях
Смотрите также
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Правила защиты от кариеса назвал стоматолог
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
NASA запустило к Марсу марсоход
Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с дракой депутатов КПРФ и ЕР
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Трамп предложил перенести выборы президента США
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами. Так она высказалась о тех людях, которые хранят свои сбережения внутри страны в рублях.В источнике
Подробнее о событии
"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правдавчера в 09:24
Собчак назвала «идиотами» тех, кто хранит сбережения в рублях
Национальная служба новостейвчера в 05:56
"А ещё остались идиоты?": Собчак разом оскорбила около 80% российских вкладчиков
Царьградвчера в 04:54