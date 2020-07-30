Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами. Так она высказалась о тех людях, которые хранят свои сбережения внутри страны в рублях.

Собчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях

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