Финансы

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйСобчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях

Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами. Так она высказалась о тех людях, которые хранят свои сбережения внутри страны в рублях.
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Собчак Ксения Анатольевна
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Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Член политсовета партии «Партия перемен».
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