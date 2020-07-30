Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами. Так она высказалась о тех людях, которые хранят свои сбережения внутри страны в рублях.

Собчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях

Политика В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия. 1

Экономика Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. 1,1K

Политика Трамп заявил о нежелании переноса выборов Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату. 1

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации, подчеркнув то, что необходимо обеспечить доступ к вакцинированию от гриппа в предстоящий осенний сезон. 769

Технологии Американский производитель процессоров получит от Huawei $1,8 млрд 1,8 млрд долларов в результате мирового соглашения выплатит американской Qualcomm китайская Huawei, сообщила 30 июля в квартальном отчете пресс-служба американской компании.

Шоу-бизнес «Хайзенберг» из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса Актер Брайан Крэнстон, сыгравший роль Уолтера Уайта ("Хайзенберга") в сериале "Во все тяжкие", смог победить коронавирус и пожертвовал свою плазму для других больных.

Происшествия Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. 16