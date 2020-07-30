Финансы
Южный ФедеральныйСобчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях
Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами. Так она высказалась о тех людях, которые хранят свои сбережения внутри страны в рублях.
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"Остались идиоты, которые держат деньги в рублях?": Ксения Собчак оскорбила россиян
Комсомольская правда09:24
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:52, Ашберн
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Политика
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском 18:55
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Происшествия
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до 22 января
Срок домашнего ареста актера Михаила Ефремова, совершившего ДТП со смертельным исходом, продлен до 22 января 2021 года.
ПолитРоссия 09:30
Общество
Страшнее коронавируса. Ученые назвали новую угрозу для человечества
Как сообщает ToDay News Ufа, ученые уверены, что загрязнение воздуха было главной угрозой человечества до коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa 13:43
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России
Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации, подчеркнув то, что необходимо обеспечить доступ к вакцинированию от гриппа в предстоящий осенний сезон.
ToDay News Ufa вчера в 17:40
Технологии
Американский производитель процессоров получит от Huawei $1,8 млрд
1,8 млрд долларов в результате мирового соглашения выплатит американской Qualcomm китайская Huawei, сообщила 30 июля в квартальном отчете пресс-служба американской компании.
ИА Красная Весна 16:22
Шоу-бизнес
«Хайзенберг» из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса
Актер Брайан Крэнстон, сыгравший роль Уолтера Уайта ("Хайзенберга") в сериале "Во все тяжкие", смог победить коронавирус и пожертвовал свою плазму для других больных.
Газета.Ru 21:45
Армия и оружие
Раскрыты масштабы упадка ВМФ России
Lenta.ru 17:19
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe 08:12
Происшествия
Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили
В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
Армия и оружие
Турция объявила о передаче США технологий российских С-400
Avia.pro вчера в 20:01
Происшествия
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Коммерсантъ 15:06
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Путешествия
В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю.
РБК 17:18
Наука
Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%
Evo-rus.com 01:25
Общество
«Роснефть» переведет часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю
«Роснефть» с 1 октября временно переведет некоторых сотрудников на сокращенную рабочую неделю.
Forbes 28 июля в 11:28