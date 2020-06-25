Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruСобчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
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Собчак сломала нос и попала в больницу

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Ксения Собчак сломала нос – видео

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Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом

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Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа

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Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»

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Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
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Политика

Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»

Лидер нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил, что сторонники расовой справедливости "сожгут систему и заменят ее", если власти Соединенных Штатов не выполнят их требования, передает Fox News.
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

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В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

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Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

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Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
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С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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Президент Франции Макрон заявил, что в Средиземном регионе стабильность для всех членов НАТО должна быть на первом месте.
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СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США

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В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
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Все судьи РПЛ прошли тестирование на коронавирус перед 24 туром

Перед 24-м туром все судейские бригады Российской Премьер-Лиги прошли очередное тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба РФС в своём телеграм-канале.
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В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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