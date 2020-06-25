Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.

Собчак сломала нос и попала в больницу

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