Шоу-бизнес
Lenta.ruСобчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Читать в источнике
Оценить896
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости 17:54
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета 21:00
Общество
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Россиян предупредили об аномальном похолодании в начале следующей недели.
Lenta.ru 19:43
Космос
Раскрыта тайна жидкого океана на Плутоне
Ученые выяснили, каким образом на Плутоне может существовать океан жидкой воды, который сохранился под ледяной корой до сегодняшнего дня.
Lenta.ru 22 июня в 17:08
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Здоровье
Коронавирусная статистика в США может быть в 10 раз выше официальной
Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику в 10 раз и достигать по крайней мере 23 миллионов человек.
Телеканал 360° 19:40
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Армия и оружие
В War Thunder начинается третья «Мировая война»
В третьем сезоне участники смогут разыграть реконструкцию танкового сражения Войны Судного дня, которая началась 6 октября 1973 года.
Игромания.ру 11:26
Общество
Венедиктов назвал число проголосовавших по Конституции онлайн
По данным ЦИК, всего на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 человек: более 139 тыс. в Нижегородской области и 1,05 млн москвичей.
РБК 16:00
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Уже к 2030 году машины, работающие на бензине и газе, окончательно хотят запретить в России.
Car.ru 13:08
Общество
Зоны подтоплений во Владивостоке взяты под особый контроль
Основные низменные точки Владивостока, где во время сильных дождей возникают подтопления, взяты под особый контроль городских служб.
Владивосток-Новости 20:50
Происшествия
Сахалинец похитил почти 9 миллионов рублей и потратил их на ставки
Украденные средства злоумышленник истратил на букмекерские ставки.
Сахалин.Инфо 21:02
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
Политика
Путин рассказал о противниках прямых выплат
Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1".
Российская газета 17:28
Происшествия
Теплоход с выпускниками столкнулся с причалом в Москве
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве.
RT на русском 16:50
Здоровье
В Свердловской области коронавирус диагностирован у 182 человек
Kursk.com 23 июня в 03:39
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Армия и оружие
Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело 01:55
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Космос
NASA, ЕSА и JAXA покажут последствия COVID-19 из космоса
В NASA разработали инструмент, позволяющий со спутника наблюдать за последствиями распространения коронавируса по Земле.
Evo-rus.com 12:54
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на ПК, Stadia и консолях Xbox One и PS4.
Российская газета 13:01
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Происшествия
Ливень затопил центральные дороги во Владивостоке
Интерфакс - Россия 21:07
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25