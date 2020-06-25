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Lenta.ruLenta.ru

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.В источнике
Подробнее о событии

Хирург анализирует видео Собчак из больницы, чтобы определить, ринопластика или травма

Woman.ru12:22

Ксения Собчак сломала нос – видео

StarHit.ru10:05

«У меня перелом носа»: Ксения Собчак показала лицо после операции

Телепрограмма09:21

Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа

Вокруг ТВ09:43

Собчак сломала нос и попала в больницу

Lenta.ru09:34

Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом

7Дней.ру10:00

Перелом или ринопластика? Пластический хирург о травме Собчак

Пятый канал09:53
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
ТАСС07:29
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В Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки

В Министерстве финансов России заявили, что расширение программы льготной ипотеки затронет только те кредиты, которые были выданы до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.
Общественное телевидение России13:14
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ЕК одобрила госпомощь в 6 млрд евро на рекапитализацию Lufthansa

Как говорится в сообщении ЕК, предложенный Германией план спасения Lufthansa, который предусматривает передачу 20% акций авиакомпании правительству, соответствует строгим правилам оказания государственной помощи.
Интерфакс05:57

Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам

Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости12:58
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Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе

Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru13:15
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Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС11:17
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В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости23:49
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Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции

Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимны, любые искажения воли народа недопустимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового состава, трансляцию которой вел РБК.
РБК08:51
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