Собчак сломала нос и попала в больницу
Смотрите также
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе
РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
СК заочно обвинил журналиста Айдера Муждабаева в призывах к терроризму
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада
Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram
Собчак сломала нос и попала в больницу
В ЦИК пообещали санкции для проголосовавшего дважды Лобкова
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.В источнике
Подробнее о событии