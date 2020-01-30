Общество

Lenta.ruLenta.ruСобчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash. Как сообщается, борт SU 6034 авиакомпании «Россия» должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург, однако вылет задерживался.
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Ксению Собчак сняли с рейса до Петербурга

Петербургский дневник12:28

Собчак в аэропорту не дождалась, пока улетит Мишустин и потребовала спустить ее на землю. Пришлось вмешиваться полиции

Фонтанка.Ру11:18

Собчак дала совет подписчикам после инцидента на борту рейса Москва – Петербург

Невские Новости13:38

Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru10:34

Собчак сняли с рейса во Внуково — видео

Life.ru10:24

Пассажиры о снятии Собчак с рейса во Внуково: Не понравилось, что долго сидела в самолёте

78.ru13:19

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

Газета.Ru11:47
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Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
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Мишустин прибыл в Алма-Ату на встречу премьеров ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Алма-Ату, где в пятницу он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".
ТАСС 13:08
Футбол

В Instagram Роналду нашли более 50 миллионов фейковых подписчиков

Число подписчиков португальца в Instagram достигло 200 миллионов. Британская газета The Sun утверждает, что здесь не все чисто.
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Политика

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:53
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем

Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Росбалт 06:09
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Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери

Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
NewInform 05:30
Здоровье

Четверых побывавших в Китае граждан проверили в Крыму на коронавирус

Четверых граждан, которые недавно побывали на территории Китайской Народной Республики, а потом обратились в медучреждения Крыма с признаками ОРВИ, проверили на предмет возможного инфицирования коронавирусом.
ИА Крыминформ 05:40
Происшествия

Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»

Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Интерфакс 13:27
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

REGNUM 13:33
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости 05:24
Политика

Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков

В среду издание "Шанс" сообщило, что Штыгашев попытался объяснить сталинскую депортацию калмыков в Сибирь в 1943 году тем, что это якобы было сделано для спасения калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Великой Отечественной войны, от расправы с ними.
РИА Новости 11:13
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости вчера в 09:22
Происшествия

Суд не стал отстранять от должности главу саратовского минздрава

РИА Новости 09:11
Политика

Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку

Президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии Михаила Игнатьева в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Пятый канал вчера в 09:29
Политика

Путин заявил о необходимости увеличения численности населения в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в России нужно увеличивать количество жителей.
Rusvesna.su 12:44
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru 28 января в 11:05
Происшествия

В Домодедове задержали угрожавшую взорвать самолет пассажирку

Вести.Ru 07:48
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Политика

Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова

Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 12:40
Космос

У зонда Voyager 2 в межзвёздном пространстве возникли проблемы

Лаборатория реактивного движения Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает о том, что на борту аппарата Voyager 2 («Вояджер-2») произошёл сбой.
3DNews вчера в 10:06
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
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Политика

Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» в Кремле

Пятый канал 13:10
Спорт

Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.
ТАСС Спорт 13:28
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК 12:45
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин встречались во Львове до начала Второй мировой войны.
Известия вчера в 07:58
Общество

РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
РБК 12:37
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Происшествия

В Дагестане потушили пожар в министерстве промышленности

Пожар на крыше министерства промышленности в Дагестане и стоящем рядом ангаре потушен, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 11:44
Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
REGNUM 12:21
Наука

Созданы вакуумные присоски для передвижения по стенам

Pravda.Ru 11:09
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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