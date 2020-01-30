Общество
Lenta.ruСобчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash. Как сообщается, борт SU 6034 авиакомпании «Россия» должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург, однако вылет задерживался.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
Политика
Мишустин прибыл в Алма-Ату на встречу премьеров ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Алма-Ату, где в пятницу он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".
Футбол
В Instagram Роналду нашли более 50 миллионов фейковых подписчиков
Число подписчиков португальца в Instagram достигло 200 миллионов. Британская газета The Sun утверждает, что здесь не все чисто.
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Здоровье
Четверых побывавших в Китае граждан проверили в Крыму на коронавирус
Четверых граждан, которые недавно побывали на территории Китайской Народной Республики, а потом обратились в медучреждения Крыма с признаками ОРВИ, проверили на предмет возможного инфицирования коронавирусом.
Происшествия
Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»
Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Политика
Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков
В среду издание "Шанс" сообщило, что Штыгашев попытался объяснить сталинскую депортацию калмыков в Сибирь в 1943 году тем, что это якобы было сделано для спасения калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Великой Отечественной войны, от расправы с ними.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Политика
Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку
Президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии Михаила Игнатьева в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Путин заявил о необходимости увеличения численности населения в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России нужно увеличивать количество жителей.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Политика
Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова
Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
Космос
У зонда Voyager 2 в межзвёздном пространстве возникли проблемы
Лаборатория реактивного движения Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает о том, что на борту аппарата Voyager 2 («Вояджер-2») произошёл сбой.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» в Кремле
Спорт
Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации
Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин встречались во Львове до начала Второй мировой войны.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
В Дагестане потушили пожар в министерстве промышленности
Пожар на крыше министерства промышленности в Дагестане и стоящем рядом ангаре потушен, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Наука