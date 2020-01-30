Общество
Lenta.ruСобчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash. Как сообщается, борт SU 6034 авиакомпании «Россия» должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург, однако вылет задерживался.
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Кино
Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld
Общество
Советник Зеленского перешел на мат из-за цен на газ
Советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков выругался матом из-за высоких цен на газ.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина рассказала, почему выселила из квартиры бывшую невестку
Мать экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина рассказала, почему была вынуждена выселить бывшую невестку с детьми из своей квартиры.
Общество
Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться
27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Технологии
Avast извинился и закрыл компанию, продававшую данные пользователей
Компанию Jumpshot, которая была обвинена в продаже данных пользователей бесплатного антивируса, решено закрыть, сообщил главный исполнительный директор Avast Ондржей Влчек 30 января в своем блоге.
Происшествия
Владельца пермского хостела задержали в Екатеринбурге
Владельца сети мини-отелей «Карамель», в одном из которых погибли пять человек из-за прорыва трубопровода, задержали в Екатеринбурге.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit
Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза.
Политика
Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке
Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену разрешения на военные действия в Ираке от 2002 года, свидетельствуют результаты голосования.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Космос
Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников
Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Энергетика
Назван объём поставок газа в Европу по «Северному потоку» в 2019 году
Объём поставок газа европейским потребителям по газопроводу «Северный поток» по итогам 2019 года составил 58,5 млрд куб. м, сообщает пресс-служба компании-оператора Nord Stream AG.
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Интернет
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Mate 30 Pro — флагман Huawei без сервисов Google Заметим также, что Huawei не привыкать разрабатывать приложения вне Play Маркет, учитывая, что он запрещён в Китае.
Политика
Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова
Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
Спорт
ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия
Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неполадок
На сайте авиакомпании Utair появилась информация о том, что вылет рейса ЮТ 493 Москва - Ростов-на-Дону запланирован на 21:30.
Общество
Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате
Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Происшествия
Во Франции подтвержден шестой случай заражения коронавирусом
Шестой случай заражения коронавирусом подтвержден на территории Франции.
Политика
Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года
Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».