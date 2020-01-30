Общество

Lenta.ruLenta.ruСобчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash. Как сообщается, борт SU 6034 авиакомпании «Россия» должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург, однако вылет задерживался.
Читать в источнике
Комментировать478

Подробнее о событии

Ксению Собчак сняли с рейса до Петербурга

Петербургский дневник12:28

Пассажиры о снятии Собчак с рейса во Внуково: Не понравилось, что долго сидела в самолёте

78.ru13:19

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

Газета.Ru11:47

Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru10:34

Собчак сняли с рейса во Внуково — видео

Life.ru10:24

Собчак в аэропорту не дождалась, пока улетит Мишустин и потребовала спустить ее на землю. Пришлось вмешиваться полиции

Фонтанка.Ру11:18

Собчак дала совет подписчикам после инцидента на борту рейса Москва – Петербург

Невские Новости13:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Кино

Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld

Мир фантастики 09:55
Общество

Советник Зеленского перешел на мат из-за цен на газ

Советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков выругался матом из-за высоких цен на газ.
URA.Ru вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Мать Аршавина рассказала, почему выселила из квартиры бывшую невестку

Мать экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина рассказала, почему была вынуждена выселить бывшую невестку с детьми из своей квартиры.
ФАН 13:30
Общество

Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".
Интерфакс 14:46
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:46
Технологии

Avast извинился и закрыл компанию, продававшую данные пользователей

Компанию Jumpshot, которая была обвинена в продаже данных пользователей бесплатного антивируса, решено закрыть, сообщил главный исполнительный директор Avast Ондржей Влчек 30 января в своем блоге.
Красная весна 11:22
Происшествия

Владельца пермского хостела задержали в Екатеринбурге

Владельца сети мини-отелей «Карамель», в одном из которых погибли пять человек из-за прорыва трубопровода, задержали в Екатеринбурге.
Известия 02:59
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit

Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза.
Газета.Ru 07:52
Политика

Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке

Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену разрешения на военные действия в Ираке от 2002 года, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 13:29
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Космос

Иран представит новые ракеты-носители для запуска спутников

Иран представит ракеты-носители «Сарир» и «Сороуш» в недалеком будущем.
Красная весна 28 января в 23:32
Политика

Путин помиловал израильтянку Иссахар

RT на русском вчера в 12:01
Энергетика

Назван объём поставок газа в Европу по «Северному потоку» в 2019 году

Объём поставок газа европейским потребителям по газопроводу «Северный поток» по итогам 2019 года составил 58,5 млрд куб. м, сообщает пресс-служба компании-оператора Nord Stream AG.
RT на русском вчера в 09:39
Футбол

«Рубин» арендовал у «Браги» защитника Пабло Сантоса до конца сезона

РИА Новости 15:03
Здоровье

В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Газета.Ru 13:49
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Pravda.Ru вчера в 09:26
Интернет

Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

Mate 30 Pro — флагман Huawei без сервисов Google Заметим также, что Huawei не привыкать разрабатывать приложения вне Play Маркет, учитывая, что он запрещён в Китае.
3DNews 13:55
Политика

Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова

Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 12:40
Спорт

ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия

Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.
РИА Новости 13:03
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Происшествия

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неполадок

На сайте авиакомпании Utair появилась информация о том, что вылет рейса ЮТ 493 Москва - Ростов-на-Дону запланирован на 21:30.
Ридус 13:16
Общество

Экс-совладелец «Открытия» Минц не признал вину по делу о растрате

Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
РИА Новости 12:54
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
Политика

Кравчук объяснил свое заявление о «встрече» Сталина и Гитлера

НТВ вчера в 08:14
Происшествия

Во Франции подтвержден шестой случай заражения коронавирусом

Шестой случай заражения коронавирусом подтвержден на территории Франции.
ТАСС 13:59
Политика

Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года

Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
МР7.ру 08:47
Футбол

Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Газета.Ru 13:53
Здоровье

Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Подмосковье Сегодня вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем

Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Росбалт 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное