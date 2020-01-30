Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash. Как сообщается, борт SU 6034 авиакомпании «Россия» должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург, однако вылет задерживался.

Собчак сняли с рейса во Внуково

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