Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках. Соответствующая запись появилась в Сети.

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

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