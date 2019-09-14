Шоу-бизнес

ФАНФАНСобчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках. Соответствующая запись появилась в Сети.
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