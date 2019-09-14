Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиСобчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
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