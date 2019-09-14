Шоу-бизнес
РИА НовостиСобчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
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Собчак в белье станцевала на своей свадьбе с мужчинами на каблуках в образе монашек
Пятый каналвчера в 17:39
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
Шоу-бизнес
Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова
Газета.Ru вчера в 12:32
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Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
7Дней.ру вчера в 09:30
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На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар
Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.
Газета.Ru 06:52
Шоу-бизнес
Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака
У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.
REGNUM 01:34
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Концерт состоялся в пятницу вечером на стадионе «Ростов-Арена». Послушать вживую песни пришли более 46 тысяч человек.
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Баскетбол
Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в финал ЧМ по баскетболу
Финал мирового первенства по баскетболу состоится завтра, 15 сентября.
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Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом»
Московский "Спартак" объявил в своем Твиттере стартовый состав на матч чемпионата России по футболу с "Уралом", который пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 16:30.
Московский Комсомолец 08:29
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Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.
Телеканал 360° вчера в 08:48
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Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече
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«Зенит» победил «Арсенал» благодаря голам Дзюбы, Дриусси и Шатова
Нева Спорт вчера в 14:57
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Днепропетровской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
RT на русском 05:54
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Религия
«Русский экзархат» в Европе присоединился к РПЦ
Священный синод РПЦ принял главу "Русского экзархата" в Европе архиепископа Иоанна и всех клириков под его руководством и приходы в юрисдикцию Московского патриархата.
РИА Новости 08:27
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25
Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок.
RT на русском 06:53
Кино
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском вчера в 11:20
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Евгения Медведева чисто исполнила программу на турнире Autumn Classic
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на турнире Autumn Classic, который проходит в канадском Оквилле.
МК-Спорт 12 сентября в 17:14
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Космос
Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером
В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.
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Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.
РБК 03:58
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
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Футбол
Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 07:32
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Происшествия
В Испании пять человек погибли в результате наводнений
Пять человек погибли из-за наводнений на юго-востоке Испании.
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Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
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Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Футбол
Судейский комитет РФС будет ходатайствовать о включении Пустовойтовой в арбитры ПФЛ
Председатель судейского комитета РФС Николай Левников сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о намерении ходатайствовать на исполкоме РФС о включении Анастасии Пустовойтовой в список главных арбитров матчей ПФЛ.
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