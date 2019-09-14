Шоу-бизнес
РИА НовостиСобчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
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Собчак в белье станцевала на своей свадьбе с мужчинами на каблуках в образе монашек
Пятый каналвчера в 17:39
Ксения Собчак в чёрном боди и красной подвязке станцевала на собственной свадьбе
Вокруг ТВвчера в 17:23
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MOS.news вчера в 08:22
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Спорт-Экспресс 14:23
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Шоу-бизнес
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Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.
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Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Футбол
«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:05
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
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Концерт состоялся в пятницу вечером на стадионе «Ростов-Арена». Послушать вживую песни пришли более 46 тысяч человек.
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Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
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ТАСС 01:20
Экономика
С 16 сентября в России начнется эксперимент по маркировке велосипедов
Пилотный проект рассчитан до конца мая 2020 года Эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам, а также по мониторингу их оборота в России начнется с 16 сентября, сообщается на сайте кабмина.
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Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва 10:43
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НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
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Известия 03:42
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Общество
Папа римский высказался против пожизненного заключения
Папа римский Франциск считает, что пожизненное заключение лишает человека права на новое начало.
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Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
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Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
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Футбол
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По словам обладателей ПК-версии, Borderlands 3 на низких настройках графики серьезно нагружает процессор даже на мощных компьютерах.
CyberSport.ru вчера в 08:05
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Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
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В Армении при нападении медведя погиб польский турист
Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
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