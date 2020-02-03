Культура
РБКСобчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»
«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
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Технологии
Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды
Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов.
Общество
Московский «Садовод» ввел карантин для сотрудников из Китая
Московский рынок "Садовод" установил двухнедельный карантин для сотрудников, возвращающихся из Китая после новогодних каникул.
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте
Политика
Пушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в "историческом споре с Россией".
Армия и оружие
Инспекторы из Италии посетят авиаполк в Тверской области
Итальянская делегация посетит 790 истребительный авиаполк Западного военного округа, который дислоцируется в Тверской области.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Общество
Мишустин предложил правительству перенести экономический форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству перенести проведение инвестфорума в Сочи из-за распространившегося коронавируса.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в университете в Техасе
Неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M, сообщается на странице полиции кампуса в Twitter.
Общество
Россия может ограничить въезд иностранцев из Китая
Российские власти могут ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая в связи с угрозой распространения коронавируса.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Происшествия
Подозрение на коронавирус у двух украинцев не подтвердилось
Подозрение на коронавирус 2019-nCoV у двух украинцев не подтвердилось, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Украины.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло удар Сирии по войскам Турции
31 января лидер Турции Эрдоган заявил, что начнет новую военную операцию из-за эскалации конфликта в провинции Идлиб.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Футбол
РФС прокомментировал долги «Луча»
Детско-юношеская академия «Луча» является структурным подразделением клуба, поэтому отсутствие финансирования профессиональной команды отразилось и на ней.
Политика
ДНР отказалась от обмена «всех на всех» на условиях Киева
ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле "всех на всех" до полного прекращения боевых действий в Донбассе.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Авто
Kia объявила российские цены на кроссовер Seltos
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Космос
Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
Наука
Ученые из Китая создали защищающий клетки от коронавируса белок
Авто
1000-сильный мотор получит электропикап Hummer
GM Hummer будет оснащен электрическим мотором на 1000 лошадиных сил, будет иметь запас хода 400 миль (644 километра) и за три секунды сможет разгоняться до 60 миль в час (96,5 км/ч).
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.