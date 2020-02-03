Культура

РБКРБКСобчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
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Собчак и Гордон будут вести «Док-Ток» на «Первом канале»

Коммерсантъ15:41

Шоу с Собчак поставили на Первом сразу после сериала «Триггер»

Российская газета15:36

Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу на Первом

Газета.Ru14:51

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

РБК14:42

Ведущими ежедневного шоу на Первом канале стали Собчак и Гордон

News.ru14:21

Собчак и Гордон будут вести шоу «Док-Ток» на Первом канале

ТАСС14:00

Собчак и Гордон будут вести на «Первом канале» шоу «Док-Ток»

Дождь16:04
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Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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