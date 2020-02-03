Культура

РИА НовостиРИА НовостиСобчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя. Темами для ток-шоу станут "истории, вызвавшие в обществе большой резонанс".
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Собчак и Гордон будут вести «Док-Ток» на «Первом канале»

Коммерсантъ15:41

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Российская газета15:36

Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу на Первом

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News.ru14:21

Собчак и Гордон будут вести шоу «Док-Ток» на Первом канале

ТАСС14:00

Собчак и Гордон будут вести на «Первом канале» шоу «Док-Ток»

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Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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