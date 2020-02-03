Культура
РИА НовостиСобчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя. Темами для ток-шоу станут "истории, вызвавшие в обществе большой резонанс".
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