Культура

РИА НовостиРИА НовостиСобчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя. Темами для ток-шоу станут "истории, вызвавшие в обществе большой резонанс".
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Новый Малахов? Пользователи высказались о новом шоу Ксении Собчак

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Дождьвчера в 16:04

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

РБКвчера в 14:42

Собчак и Гордон будут вести шоу «Док-Ток» на Первом канале

ТАССвчера в 14:00

Шоу с Собчак поставили на Первом сразу после сериала «Триггер»

Российская газетавчера в 15:36
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Российский радио- и телеведущий, журналист, актёр, кинорежиссёр. Бывший руководитель Мастерской журфака Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», педагог Киношколы им. Макгаффина.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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