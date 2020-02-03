Культура
РИА НовостиСобчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя. Темами для ток-шоу станут "истории, вызвавшие в обществе большой резонанс".
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Футбол
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой
Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Политика
Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Армия и оружие
На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники
Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Футбол
Клуб Бекхэма предлагает в два раза увеличить зарплату Модрича
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Политика
РАН попросит правительство ускорить передачу Китаю «Триазавирина»
Российская академия наук обратится в правительство РФ с просьбой организовать как можно более быструю передачу Китаю препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, заявил журналистам во вторник президент РАН Александр Сергеев.
Политика
Путин заявил об отсутствии уважения к людям у экс-главы Чувашии
Президент России Владимир Путин 4 февраля заявил, что у бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, отправленного им в отставку, отсутствует чувство уважения к людям, которое является необходимым требованием для чиновника любого уровня.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Происшествия
Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе «Кола»
От полученных травм водитель «Газели» скончался на месте происшествия. По факту смертельной аварии проводится проверка.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля
Авиабилеты из России за границу подорожают на 3% с 5 февраля в связи с пересчетом курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщил во вторник "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Политика
Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России
Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Здоровье
Школы Челябинска закрыли на карантин
Сегодня, 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 23 школах и 729 отдельных классов.
Политика
Президент Болгарии объявил об утрате доверия правительству
В ходе своего послания народу Болгарии президент республики Румен Радев объявил об утрате доверия правительству во главе с премьером Бойко Борисовым.
Общество
В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Происшествия
Зеленоградские ловцы бездомных собак попали дротиком в человека
Сегодня в Зеленограде рядом с проходной на Заводской улице ловцы бездомных собак случайно подстрелили прохожего.
Наука
Ученые предложили технологию, которая может снизить стоимость высокоэффективных солнечных батарей
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Общество
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Транспорт
В Москве оштрафовали водителей новогоднего транспорта за гирлянды
ГИБДД оштрафовала водителей общественного транспорта Москва за новогодние гирлянды.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой предложил обнажённой Ирине Дубцовой одеться
Певица Ирина Дубцова недавно поделилась в Instagram новой откровенной фотографией, мимо которой пройти без комментария не смог даже Игорь Крутой.
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.