На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя. Темами для ток-шоу станут "истории, вызвавшие в обществе большой резонанс".

Общество Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17 Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.

Политика Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.

Здоровье Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.

Политика РАН попросит правительство ускорить передачу Китаю «Триазавирина» Российская академия наук обратится в правительство РФ с просьбой организовать как можно более быструю передачу Китаю препарата триазавирин для лечения коронавирусной инфекции, заявил журналистам во вторник президент РАН Александр Сергеев.

Политика Путин заявил об отсутствии уважения к людям у экс-главы Чувашии Президент России Владимир Путин 4 февраля заявил, что у бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, отправленного им в отставку, отсутствует чувство уважения к людям, которое является необходимым требованием для чиновника любого уровня.

Экономика ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.

Экономика Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля Авиабилеты из России за границу подорожают на 3% с 5 февраля в связи с пересчетом курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщил во вторник "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Здоровье Школы Челябинска закрыли на карантин Сегодня, 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 23 школах и 729 отдельных классов.

Политика Президент Болгарии объявил об утрате доверия правительству В ходе своего послания народу Болгарии президент республики Румен Радев объявил об утрате доверия правительству во главе с премьером Бойко Борисовым.