Экономика

Lenta.ruLenta.ruСобчак увидела признаки сумасшествия в действиях Центробанка

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала меры, которые Центробанк России порекомендовал соблюдать кредитным организациям в связи с распространением коронавируса. На действия регулятора, в которых ведущая увидела признаки сумасшествия, она пожаловалась в Telegram-канале «Кровавая барыня».
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«Ненавижу»: Собчак разнесла экономическую политику властей России

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"Центробанк сошёл с ума?" Собчак не поняла смысла в ограничении на выдачу наличных людям

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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым

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Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Сергей Лазарев назвал себя временно безработным

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В Волгограде зафиксировали первого заболевшего коронавирусной инфекцией.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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