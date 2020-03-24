Экономика
Lenta.ruСобчак увидела признаки сумасшествия в действиях Центробанка
Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала меры, которые Центробанк России порекомендовал соблюдать кредитным организациям в связи с распространением коронавируса. На действия регулятора, в которых ведущая увидела признаки сумасшествия, она пожаловалась в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Ксения Собчак возмутилась решением ЦБ об ограничении выдачи наличных через банкоматы
Территория новостей06:17
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество
Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Общество
В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом
Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
Общество
Штаб назвал заболевания для обязательной самоизоляции из-за вируса
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве назвал список хронических болезней, при которых людям предписано соблюдать режим самоизоляции.
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Политика
Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии
Итальянец Фредерико Кане поблагодарил Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусом.
Экономика
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым
Центробанк России рекомендует банкам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, чье положение ухудшилось из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Нобелевский лауреат Майкл Левитт предсказывает быстрое окончание пандемии коронавируса
Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, пишет Los Angeles Times.
Происшествия
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Поморье на 45% превысила эпидпорог
В Архангельске на прошлой неделе зарегистрировано 4861 случайев ОРВИ и 15 случаев гриппа.
Наука
В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных
В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных. Как рассказали ученые, это странный червеобразный организм.
Общество
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Здоровье
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку
Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев назвал себя временно безработным
Российский певец Сергей Лазарев заявил о том, что стал фактически безработным из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Технологии
Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе
Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Биатлон
Стина Нильссон переходит из лыжных гонок в биатлон
Олимпийская чемпионка попробует себя в новом виде спорта Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что решила перейти в биатлон из лыжных гонок.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Волгограде
В Волгограде зафиксировали первого заболевшего коронавирусной инфекцией.
Финансы
В России банки начали повышать ставки по ипотеке
Ряд российских банков начал повышать ставки по ипотеке и вкладам для своих клиентов, несмотря на то, что ЦБ ранее сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.
Общество
Мэр Тамбова не может вернуться из Вьетнама из-за коронавируса
Мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью, написала глава города в Facebook.
Армия и оружие
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Культура