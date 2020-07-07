Общество

Народные новостиНародные новостиСобчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве

Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве. Правоохранители задержали Собчак в ходе акции в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который задержан по подозрению в госизмене, передают "Ведомости".
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

На пикете в поддержку Ивана Сафронова задержали Ксению Собчак

Ведомости13:33

Три десятка человек задержала полиция накануне у здания ФСБ в Москве

Эхо Москвы17:03

Ксению Собчак задержали на Лубянке

Интерфакс13:55

Ксению Собчак задержали на Лубянке

РБК13:40

За пикеты в поддержку Ивана Сафронова задержали более 20 человек

Коммерсантъ14:05

Собчак задержали на Лубянке

РИА Новости14:16

Ксению Собчак задержали у здания ФСБ, где проходят пикеты в поддержку Ивана Сафронова

Дождь13:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 18:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский перестали скрывать свои отношения

Paparazzi.ru 05:11
10
Спорт

Во время gamescom 2020 состоится «игровое Евровидение»

Из-за пандемии коронавируса gamescom 2020 проведут в цифровом формате. Мероприятие состоится 27-30 августа.
CyberSport.ru 11:00
Политика

США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
4
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

РИА Новости 10:02
525
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
1,2K
Шоу-бизнес

Мадонна опубликовала фото с обнаженной грудью и на костылях

Даже после травмы ноги звезда не перестала радовать фанатов своей роскошной физической формой: на очередном горячем селфи она запечатлена с обнаженной грудью и на костыле.
Super.ru 06:58
6
Общество

Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2

Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
5
Общество

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
75
Армия и оружие

В России дальность поражения ЭМИ-пушек увеличили до 10 км

Дни24 05 июля в 00:55
1,4K
Политика

Великобритания ввела персональные санкции в связи с делом Магнитского

Ограничения коснутся представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД РФ В понедельник Великобритания ввела персональные санкции в отношении ряда россиян, связанные с делом Магнитского.
Союзное Вече вчера в 11:49
16
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

Песков отметил, что российские власти помогали и продолжают помогать Донбассу, однако речи о присоединении данных территорий не идет, передает его слова ТАСС.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
779
Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
831
Происшествия

Собчак отпустили из полиции без составления протокола

Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля.
Известия 14:54
5
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
230
Политика

Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии

Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
56
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой

Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
11
Армия и оружие

Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62

Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 02:15
4
Происшествия

На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса

Российская газета 14:48
28
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
103
Политика

КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
10
Происшествия

Пожар произошел на крыше здания НИИ биохимии на юго-западе Москвы

РБК 17:12
5
Шоу-бизнес

Меган Маркл ждет второго ребенка

По сообщению британского издания Life&Style Меган Маркл старается проводить больше времени гулять на свежем воздухе и приобретает в бутиках товары для маленького ребенка.
Территория новостей 11:13
5
Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

РИА Новости 17:53
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,7K
Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
952
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
1,2K
Армия и оружие

«Россия ставит на мобильность»: польские аналитики о «Тосочке»

Военное обозрение 05 июля в 17:35
Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
33
Общество

Полиция Киева задержала двух россиян

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
55
Общество

Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной

Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
1
Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
Главное