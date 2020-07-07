Общество
Народные новостиСобчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве. Правоохранители задержали Собчак в ходе акции в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который задержан по подозрению в госизмене, передают "Ведомости".
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Спорт
Во время gamescom 2020 состоится «игровое Евровидение»
Из-за пандемии коронавируса gamescom 2020 проведут в цифровом формате. Мероприятие состоится 27-30 августа.
CyberSport.ru 11:00
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
Шоу-бизнес
Мадонна опубликовала фото с обнаженной грудью и на костылях
Даже после травмы ноги звезда не перестала радовать фанатов своей роскошной физической формой: на очередном горячем селфи она запечатлена с обнаженной грудью и на костыле.
Super.ru 06:58
Общество
Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2
Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Армия и оружие
В России дальность поражения ЭМИ-пушек увеличили до 10 км
Дни24 05 июля в 00:55
Политика
Великобритания ввела персональные санкции в связи с делом Магнитского
Ограничения коснутся представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД РФ В понедельник Великобритания ввела персональные санкции в отношении ряда россиян, связанные с делом Магнитского.
Союзное Вече вчера в 11:49
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
Песков отметил, что российские власти помогали и продолжают помогать Донбассу, однако речи о присоединении данных территорий не идет, передает его слова ТАСС.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Происшествия
Собчак отпустили из полиции без составления протокола
Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля.
Известия 14:54
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой
Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 02:15
Происшествия
На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса
Российская газета 14:48
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Политика
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл ждет второго ребенка
По сообщению британского издания Life&Style Меган Маркл старается проводить больше времени гулять на свежем воздухе и приобретает в бутиках товары для маленького ребенка.
Территория новостей 11:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Армия и оружие
«Россия ставит на мобильность»: польские аналитики о «Тосочке»
Военное обозрение 05 июля в 17:35
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Общество
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Общество
Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной
Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06