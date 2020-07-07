Общество
REGNUMСобчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
Читать в источнике
Оценить565
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Футбол
ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
Песков отметил, что российские власти помогали и продолжают помогать Донбассу, однако речи о присоединении данных территорий не идет, передает его слова ТАСС.
Деловое.ТВ 06 июля в 09:40
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.
Политическая Экспертиза вчера в 05:26
Общество
Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС вчера в 17:50
Происшествия
Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57
Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
В Москве и Подмосковье прогнозируется температурный градиент
В Москве и Московской области ожидается температурный градиент — климатическое явление, когда разница между температурой в отдельных районах может составлять 15°C. Это связано с прохождением холодного воздушного фронта, сообщил Гидрометцентр.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года
В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
Evo-rus.com 06 июля в 02:16
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Гаджеты
Samsung анонсировал виртуальную презентацию в августе
Афиша Daily вчера в 19:37
Происшествия
Главу комитета Астраханской облдумы подозревают в мошенничестве
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя комитета думы Астраханской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, гендиректора строительной фирмы Юсуфа Зейнединова.
ТАСС 01:25
Общество
Спикер красноярского краевого заксобрания заразился коронавирусом
У спикера Законодательного собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова обнаружили коронавирус, он изолировался дома, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Интерфакс 01:47
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
В Белграде протестующие ворвались в здание парламента
Известия вчера в 23:29
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
Всего в Новосибирской области официально зарегистрирован 6 831 пациент с коронавирусом (в том числе 401 ребенок), 4 507 человек выписаны, скончались 124 человека.
REGNUM 01:30
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК 06 июля в 13:01
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
Финансы
Рубль сохранил позиции на валютном рынке Таджикистана
Нацбанк Таджикистана объявил, что курс одного евро по отношению к сомони составляет 11,5708.
Sputnik Таджикистан 06 июля в 06:58
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru вчера в 09:03
Политика
Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС вчера в 15:50
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Издание «Российская газета» опубликовало первые изображения внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного также, как «Русский Прадо».
Тарантас Ньюс вчера в 23:56
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 вчера в 13:01
Происшествия
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
РИА Новости 00:48
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 06 июля в 02:42
Экономика
Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%
На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов ("большой четверки" и крымских Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл") эксперты, посчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрем 2019 года - с 270 до 291 руб.
ТАСС 01:32