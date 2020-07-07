Общество
REGNUMСобчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
Читать в источнике
Оценить996
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
Шоу-бизнес
Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги
Завтра состоится очередное судебное заседание по разводу Пелагеи и Ивана Телегина.
StarHit.ru 03:00
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Издание «Российская газета» опубликовало первые изображения внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного также, как «Русский Прадо».
Тарантас Ньюс вчера в 23:56
Общество
Томский оперштаб по COVID-19 назвал мусором фрагменты человеческих тел
VSE42.RU вчера в 23:01
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru вчера в 11:46
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Авто
Audi представил новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
Компания Audi представила концепт нового электрического кроссовера Q4 Sportback e-tron.
Автоновости дня 01:44
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Футбол
ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Политика
В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Происшествия
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
RT на русском 01:02
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости 06 июля в 08:25
Футбол
Гризманн не покинет «Барселону» в ближайшее трансферное окно
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
Евро-футбол.ру вчера в 17:25
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина
Журналист Алексей Венедиктов во время недавней беседы со своим коллегой Дмитрием Гордоном решил назвать имя вероятного преемника Владимира Путина, президента РФ.
Discover24 03:13
Происшествия
Сильный ветер повалил в Москве и Подмосковье 130 деревьев
Москва, 8 июля 2020, 08:50 — REGNUM В Москве и Московской области сильным ветром повалено 130 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах.
REGNUM 01:50
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Происшествия
В Луганской области к тушению лесных пожаров привлекли авиацию
Авиацию привлекли к тушению лесных пожаров в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Общество
На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса
Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Культура
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В клипе сюжет разворачивается вокруг персонажа, который влюбляется в незнакомую женщину.
Evo-rus.com вчера в 00:44
Космос
Как вам 5-местное аэротакси на 1900 л.с. Видео
По прогнозам летающие транспортные средства должны были появиться в 20-х годах 21 века, но пока они находятся в разработке.
CarsGuru.net 03:25
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия вчера в 05:08
Происшествия
Дело об избиении историка Назарова направили в суд
Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
РИА Новости 03:15
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 21:44
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41